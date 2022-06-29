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متحدث الخارجية: باقري ومورا سيتواصلان في المرحلة القادمة

متحدث الخارجية: باقري ومورا سيتواصلان في المرحلة القادمة
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن باقري ومورا ​​سيكونان على اتصال في المرحلة المقبلة من المفاوضات.

العالم - ايران

غرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أنه استمرارا لعملية التفاوض لرفع الحظر، قدمت إيران وجهات نظر ومقترحات عملية بشأن القضايا المتبقية كما قدم الجانب الاخر ايضا ملاحظاته وقال: باقري ومورا ​​سيكونان على اتصال في المرحلة المقبلة من المفاوضات.

وكتب كنعاني في تغريدة يوم الأربعاء: "استمرارا لمسيرة مفاوضات رفع الحظر، جرت مفاوضات مكثفة يومي الثلاثاء والأربعاء بوساطة إنريكي مورا (منسق المفاوضات) في الدوحة".

وشدد على أن "وجهات النظر والاقتراحات العملية الإيرانية قدمت بشأن القضايا المتبقية ، كما عرض الجانب الآخر ملاحظته".

وأضاف كنعاني: "كالعادة ، سيكون باقري ومورا ​​على اتصال بشأن استمرار المسار والمرحلة المقبلة من المفاوضات".

وكان علي باقري ، نائب وزير الخارجية ورئيس الوفد الايراني المفاوض ، وصل الدوحة ، الثلاثاء لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر.

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