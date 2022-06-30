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رئيس هيئة الحشد الشعبي ينفي ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء في العراق

رئيس هيئة الحشد الشعبي ينفي ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء في العراق
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، انه لم يطرح اسمه مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء بين الاسماء المتداولة، مضيفاً أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هو طرف عراقي مهم لكنه ليس في وارد المشاركة في مشاورات اختيار رئيس الوزراء.

العالم - العراق

وقال الفياض في تصريح إن "أي خرق في منظومة الحكم الديمقراطي سيؤدي إلى حرب أهلية وفوضى، مضيفا أن هذا الأمر يعد حساساً ويجب أن يعالج بشكل دقيق".

وتابع: يجب أن نقدم رئيس وزراء قادراً على النجاح مع توفير كل الظروف التي تساهم في نجاحه.

وعن الهجمات الصاروخية التي طالت منطقة كردستان العراق ومناطق أخرى، أوضح الفياض أنها "لم تكن فعالة وليس لها أي تأثير، والإطار لا يعمل بهذه الادوات وقد تقف خلفها اجندة أو اجتهادات من بعض الأطراف، اما بالنسبة للاطار فقد خاض مواجهة سياسية تعتمد على الكسب والاقناع واللجوء الى الاجراءات القانونية والدستورية".

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رئيس هيئة الحشد الشعبي ينفي ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء في العراق

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