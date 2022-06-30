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الفريق الوطني والفريق الأممي لدعم اتفاق السويد يزوران الحديدة

الفريق الوطني والفريق الأممي لدعم اتفاق السويد يزوران الحديدة
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

زار الفريق الوطني لإعادة الانتشار والفريق الأممي لدعم اتفاقية السويد، ميناء الحديدة.

العالم - اليمن

ونقلت قناة المسيرة عن مراسلها بالمحافظة، أن الفريق الأممي اطلع على أجزاء من ميناء الحديدة منها مواقع تعرضت لغارات ومقذوفات قوى العدوان.

وشدد عضو الفريق الوطني لإعادة الانتشار العقيد فضل علي المطري على ضرورة قيام الأمم المتحدة بمسؤولياتها الإنسانية تجاه استمرار الحصار.

وأكد العقيد المطري أن احتجاز تحالف العدوان تسبب بتلف المواد الغذائية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، معبرا عن الاستياء من سياسة الأمم المتحدة بعدم إلزام تحالف العدوان ومرتزقته بتنفيذ اتفاق السويد والهدنة الإنسانية.

بدورها رئيسة الفريق الأممي “جورجينا أودودا” قالت: نحاول الضغط على التحالف لتخفيف وقت احتجاز السفن ومنع عمليات التوقيف.

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