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إصابة قائد لواء جيش الاحتلال شمال الضفة ومستوطنين برصاص المقاومين في نابلس + فيديو

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أُصيب قائد جيش الاحتلال شمال الضفة المحتلة "روعي تسويغ" ومستوطنين اثنين، فجر اليوم الخميس، برصاص المقاومين في محيط قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة.

العالم - الاحتلال

وادعى الناطق بلسان جيش الاحتلال، أن حالة المصابين طفيفة، فيما شوهدت سيارات إسعاف تابعة "لنجمة داوود الحمراء" وهي تنقل المصابين على حاجز بيت فوريك شرق المدينة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن مسلحين فتحوا النار تجاه المستوطنين المتواجدين في منطقة قبر يوسف ما تسبب بإصابة جندي ومستوطنين بجراح وصفت بـ الطفيفة.

وأوضحت، أن قائد قوات الجيش في شمال الضفة الغربية "روعي تسويغ" قرر إخلاء كافة المستوطنين من منطقة القبر خشية تطور الأوضاع الأمنية.

وأظهرت مقاطع فيديو المستوطنين وهم في حالة هلع ورعب شديدين داخل القبر.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مع بدء قوات الاحتلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة.

نابلس

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إصابة قائد لواء جيش الاحتلال شمال الضفة ومستوطنين برصاص المقاومين في نابلس + فيديو

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