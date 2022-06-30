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مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة يطالب المنظمة الدولية بادانة الجرائم الاسرائيلية بحق سورية ويؤكد حق دمشق المشروع في الدفاع عن نفسها

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

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