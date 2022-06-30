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مراسل العالم: وصول أكثر من 10 حافلات تقل عسكريين سوريين إلى ريف عين عيسى بالرقة لتعزيز مواقع الجيش في ظل التهديدات التركية

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

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