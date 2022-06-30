هل تؤكد واشنطن صدق إدعاءها بالتوصل الى إتفاق مع طهران؟

العالم – ما رأيكم

ويضيف الباحثون السياسيون انه بالنسبة لطهران ما هي الضمانات التي ستعطى للشركات والاستثمارات التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الايراني.

ويشير الباحثون الى ان الموضوع الاخر هو موضوع النفط والغاز لن يكون هناك عقوبات لان الوضع الذي يشجع الاستنتاج بان الامريكيين متحمسين هذه المرة للاتفاق وانهم يريدون ان تدخل ايران بقوة الى سوق الغاز والنفط بسبب الوضع الروسي.

ويتابع الباحثون السياسيون ان الذي يشجع على الاستنتاج بان الامريكي غير جاهز هو ان بايدن حتى الان لا يستطيع اتخاذ قرارات حاسمة بسبب ضغوط الكونغرس والمنطقة لذلك لا يمكن الجزم بحدوث اتفاق لكن الحظوظ اقوى.

ويشدد الباحثون على ان ارسال روبرت مالي للتفاوض وهو من المؤيدين للاتفاق هذا يعني انه يحمل في جعبته امكانية للاتفاق.

من جهة اخرى يقول اعلاميون وخبراء استراتيجيون ان زيارات بوريل ومورا لم تقدم شيئا ملموس وعمليا وانه لا توجد مؤشرات وعلائم واضحة لتشعر ايران بان الامريكيين جادين بشأن المفاوضات.

ويضيف الخبراء الاستراتيجيون ان ايران قبلت بوساطة دولة قطر ودخلت في مفاوضات خلال الايام الماضية وتم قبول تقديم الاقتراحات رغم ان الامريكيين لديهم عقوبات خاصة جاهزة حول الموضوع النووي.

ويشير الخبراء الى انه حتى اذا رفعت العقوبات الخاصة بالاتفاق النووي فستبقى العقوبات المفروضة على قطاعات مختلفة وهذا يعني ان ايران لا تستطيع ان تستفيد من المزايا المرتبطة بالاتفاق النووي.

ويوضح الخبراء الاستراتيجيون انه وبحسب التجربة العملية السابقة فلا يمكن الوثوق بوعود الامريكيين والتزامهم لذلك يجب تقديم ضمانات.

كما يشير دبلوماسيون الى ان اوروبا لها مصلحة بالاتفاق النووي وان زيارة بوريل الى طهران اتت بعد ان وجدت ارضية ايجابية جدا من قبل الطرفين نحو ابرام الاتفاق وان هناك حظ كبير في ابرام الاتفاق.

ما رأيكم:

ما الذي يجعل محادثات الدوحة هي الأهم في مفاوضات إحياء الإتفاق النووي؟

هل تؤكد واشنطن هذه المرة صدق إدعاءها بالتوصل الى إتفاق مع طهران؟

ماذا يعني تأكيد عبداللهيان إن لا تراجع عن الخطوط الحمر ورفع الحظر والضمانات؟

كيف يقرأ بيان مجموعة السبع ضد ايران، والرد عليه بانه أكبر تهديد للأمن الدولي؟