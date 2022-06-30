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بوتين: العقوبات وإهمال السيادة وتدمير معاهدات الاستقرار الاستراتيجي تضع النظام العالمي في موضع شك

بوتين: العقوبات وإهمال السيادة وتدمير معاهدات الاستقرار الاستراتيجي تضع النظام العالمي في موضع شك
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات وإهمال السيادة وتدمير معاهدات الاستقرار الاستراتيجي تضع جوهر النظام القانوتي العالمي في موضع شك.

العالم-روسيا

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الترحيبي بمناسبة افتتاح منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي العاشر، "الموضوع الرئيسي للاجتماع الحالي -" البقاء على حق"- يبدو ذا صلة خاصة اليوم. استخدام العقوبات غير المشروعة وتجاهل المبادئ الأساسية لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتدمير الاتفاقات في مجال الاستقرار الاستراتيجي لا تلحق الضرر بالعلاقات بين الدول والشعوب فحسب، بل تشكك أيضا في جوهر النظام القانوني العالمي".

وأشار بوتين إلى أن روسيا، باعتبارها إحدى القوى العالمية الرائدة، تتمسك بثبات بمبدأ سيادة القانون "نحن نعتبر هذا شرطا أساسيا لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب قائم على التفاعل المتكافئ في المجال السياسي وفي مجال الأمن وفي الاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة".

وأشار إلى أن المنتدى أصبح في وقت قصير منصة مهمة وموثوقة للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا حول تاريخ القانون وتطوره.

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بوتين: العقوبات وإهمال السيادة وتدمير معاهدات الاستقرار الاستراتيجي تضع النظام العالمي في موضع شك

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