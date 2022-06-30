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إحتجاجات السودان، متى يتخلى العسكر عن السلطة... أزمة كيان الاحتلال وحل الكنيست وبينيت خارج السلطة

إحتجاجات السودان، متى يتخلى العسكر عن السلطة... أزمة كيان الاحتلال وحل الكنيست وبينيت خارج السلطة
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة ما شهدته العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى من البلاد، تظاهرات ضخمة رفضا لحكم الجيش وللمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

العالم - بانوراما

وأفادت مصادر سودانية بأن قتلى وجرحى سقطوا في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل على التظاهرات.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تصويت الكنيست داخل كيان الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه، ما يفسح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وصوت 92 نائبا لصالح مشروع قانون حل الكنيست، فيما لم يصوت ضده أي نائب. وبهذا يصبح وزير الخارجية يائير لبيد رئيسا للحكومة خلفا لنفتالي بينيت الذي اعلن انسحابه من الحياة السياسة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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