الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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متحدث الخارجية الايرانية يدعو هذين البلدين الى استيعاب صحيح للمعادلات الاقليمية والالتفات الى مكانة ايران ودورها بارساء الاستقرار في غرب آسيا

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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