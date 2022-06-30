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أميركا تفشل في تجربة صاروخ فرط صوتي

أميركا تفشل في تجربة صاروخ فرط صوتي
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

فشلت تجربة اختبار صاروخ أميركي فرط صوتي، يوم الأربعاء، بسبب مشكلة في إطلاقه، وفقما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية.

العالم ـ الأميركيتان

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المتحدث باسم "البنتاغون" تيم غورمان قوله إن "العطل وقع عقب تشغيل المحرك".

ووفق وزارة الدفاع الأميركية فإن تجربة إطلاق الصاروخ جرت في هاواي، واكتفت بالإشارة إلى أن "الإدارة لا تزال واثقة من سيرها على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتفوق في مجال الأسلحة الأسرع من الصوت سواء كانت هجومية أو دفاعية".

وتعد هذه التجربة المحاولة الثانية الفاشلة ضمن مشروع "الضربة السريعة التقليدية"، بعدما فشلت جهود العاملين على الصاروخ السابق في إطلاقه في أكتوبر الماضي.

ويخطط الجيش الأميركي لتثبيت الصواريخ المتطورة على مدمرات "زومولت" والغواصات من طراز "فرجينيا".

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أميركا تفشل في تجربة صاروخ فرط صوتي