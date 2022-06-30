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على طريقة الطفل ريان..

مصرع امرأة سقطت في بئر بالمغرب

مصرع امرأة سقطت في بئر بالمغرب
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

حادث مروع شهده المغرب يشبه فاجعة الطفل ريان الذي توفي إثر سقوطه في بئر بمنطقة شفشاون، فقد لقت امرأة مصرعها بعد سقوطها فى بئر بقرية الرميلة فى إقليم تاونات، شمالى البلاد.

العالم - المغرب

وقال أحد أقارب الضحية، إنها ذهبت لجلب الماء من البئر القريب من مكان السكن، لكنها لم تعد، وحينها خرج أفراد العائلة للبحث عنها، فعثروا على برميل ماء بمحاذاة البئر، فساورتهم الشكوك في أن تكون قد سقطت.

وأضاف المصدر، أن أسرة الضحية أخطرت السلطات المحلية، التي أخبرت المصالح الأمنية وعناصر الإنقاذ، الذين استعملوا آليات ومعدات حديثة لانتشال الضحية.

وقال مصدر محلي، إن انتشال الجثة من البئر لم يكن بالأمر الهين، إذ استغرق الأمر ساعات طويلة، حيث جرى إفراغ البئر وعمقه 6 أمتار من المياه باستعمال مضخات.

وبعد استخراج الجثة من البئر، تم نقلها إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، والتأكد من عدم سقوطها في البئر بسبب فعل فاعل.

وأفاد المصدر نفسه، أنه بتعليمات من النيابة العامة فتحت عناصر الشرطة القضائية بحثا للوقوف على ملابسات الحادث وظروف الوفاة، بعدما تبين أن الضحية سقطت على رأسها في قاع البئر.

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على طريقة الطفل ريان.. مصرع امرأة سقطت في بئر بالمغرب