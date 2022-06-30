وزير الثقافة اللبناني يستقبل الملحق الثقافي في السفارة الايرانية بلبنان

العالم - لبنان

وكانت مناسبة تم خلالها البحث في عدد من الشؤون والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء إمكانية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات وتبادل الخبرات بين البلدين لاسيما ما يتعلق بالقطاع الثقافي.

واعرب السيد مرتضوي" عن امله في التوصل الى آلية هدفها تبادل الوفود العلمية والأكاديمية والثقافية للاطلاع على آخر التطورات في مجالات العلوم والابداع والثقافة الاشراقية."

بدوره ثمن الوزير المرتضى" عاليا دور ايران في تعزيز التعاون مع الدول العربية وبالخصوص لبنان لجهة التبادل الثقافي والعلمي والمعرفي الذي يثريّ المخزون الفكري والعلمي لبلدينا". واكد" اهمية ابرام اتفاقيات ثقافية وعلمية تفتح المجال اكثر للتعاون وتبادل المعرفة".

و بعد ذلك شكر السيد مرتضوي لوزير الثقافة" اهتمامه الدائم لنسج اطراف التعاون الثقافي بين البلدين لبنان و ايران".