الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

امير دولة قطر للرئيس رئيسي: الدوحة تدعم مواقف طهران على صعيد تكريس حقوقها والمضي قدما بالمحادثات وتعزيز العلاقات الثنائية

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير النفط: سوق الطاقة العالمي بحاجة الى ضخ مزيد من الخام الايراني

شاهد بالفيديو.. الاستفتاء حول الدستور التونسي.. سجالات قانونية وتقنية

كوريا الشمالية تعتبر مساعدات أمريكا 'مخططا لتحقيق غرض سياسي كريه'

تجمع العلماء المسلمين يدعو للإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان

توقع اتفاقيتي تعاون مع موسكو.. سورية تشارك بمنتدى القانون الدولي في بطرسبرغ..

دولة قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني