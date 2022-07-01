العراق يعلن استعداده لاطلاق المحادثات السياسية بين ايران والسعودية

العالم - ايران

جاء ذلك بحسب وكالة انباء فارس، خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان ، مساء الخميس تم فيه مناقشة توسيع العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي ، شكر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السلطات العراقية على ما تبذله من جهود لتسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين ، ودعا الحكومة العراقية إلى متابعة ما تبقى من قضايا الحج لهؤلاء الحجاج.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استعداد الحكومة العراقية لتمهيد الطريق لبدء المحادثات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية في بغداد ، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المحادثات إلى تطورات إيجابية في استئناف العلاقات بين البلدين المهمين في المنطقة.

واعلن فؤاد حسين استعداد العراق لمتابعة القضايا المتبقية المتعلقة بالحج للحجاج الايرانيين هذا العام.

جدير بالذكر أن العراق استضاف حتى الآن خمس جولات من المحادثات بين إيران والسعودية في بغداد.