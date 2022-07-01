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عندما قتل البيلاوي

الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

ابو عبد الرحمن البيلاوي كان أهم المطلوبين لقوى الأمن العراقي بعد عام الفين وثلاثة. اسمه عدنان اسماعيل نجم الدليمي. مسقط رأسه الأنبار مواليد 1971. تخرج في الكلية العسكرية بدورتها السابعة والسبعين مما جعله ضابطا برتبة النقيب في الحرس الخاص في فترة النظام البائد الذي بعد سقوطه خرط مع تنظيم القاعدة وكان رفيقا للزرقاوي لثلاث سنوات...

كان يملك خبرة استخبارية وأمنية قبل 2003 حينما كان منتميا الى مديرية الأمن التابعة للاستخبارات العسكرية في النظام الأسبق ...

الضيوف:

فاضل أبو رغيف – خبير أمني

زاهر موسى – صحفي إستقصائي

صميم سليمان – السائق الشخصي للإرهابي أبو عبد الرحمن البيلاوي

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عندما قتل البيلاوي

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