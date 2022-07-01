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الاحتلال يصدر 153 قرارا للاعتقال الإداري في يونيو

الاحتلال يصدر 153 قرارا للاعتقال الإداري في يونيو
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال يونيو/ حزيران المنصرم، 153 قرارا بالاعتقال الإداري، بينها 58 قرارا بحق معتقلين جدد، و95 قرار تجديد وتمديد، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

العالم - فلسطين

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة: إن هذا يدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

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