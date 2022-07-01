ليبيا تشارك في اعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية

العالم-ليبيا

وافتتح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف أعمال المؤتمر الذي أقيم بعنوان دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة بكلمة رحب فيها بالوفود المشاركة ، مشيداً بدعمهم لإنشاء الشبكة البرلمانية التي تهدف لمد جسور التعاون بين برلمانات دول عدم الانحياز , حسبما نقل موقع وكالة الانباء الليبية.

وأكدت رئيس البرلمان بجمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا في كلمة لها على أن أعضاء الشبكة البرلمانية يمثلون قوة مؤثرة على مستوى العالم ، وبأن العالم يمر بمتغيرات تتطلب وقوف البرلمانيين وتعاونهم .

وشهدت الجلسة الافتتاحية التي انعقدت في مركز حيدر علييف اعتماد إعلان باكو والنظام الأساسي بشأن طرق عمل الشبكة ، وكذلك اعتماد الشعار والعلم الرسميين للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز .

الجدير بالذكر بأن أعمال مؤتمر باكو ستشهد انتخاب رئيس وثلاثة نواب للرئيس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز .