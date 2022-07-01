الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا تشارك في اعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية

ليبيا تشارك في اعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

شارك وفد مجلس النواب يترأسه النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري ويضم عضو المجلس الصديق مفتاح في الجلسة الافتتاحية لإعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية .

العالم-ليبيا

وافتتح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف أعمال المؤتمر الذي أقيم بعنوان دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة بكلمة رحب فيها بالوفود المشاركة ، مشيداً بدعمهم لإنشاء الشبكة البرلمانية التي تهدف لمد جسور التعاون بين برلمانات دول عدم الانحياز , حسبما نقل موقع وكالة الانباء الليبية.

وأكدت رئيس البرلمان بجمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا في كلمة لها على أن أعضاء الشبكة البرلمانية يمثلون قوة مؤثرة على مستوى العالم ، وبأن العالم يمر بمتغيرات تتطلب وقوف البرلمانيين وتعاونهم .

وشهدت الجلسة الافتتاحية التي انعقدت في مركز حيدر علييف اعتماد إعلان باكو والنظام الأساسي بشأن طرق عمل الشبكة ، وكذلك اعتماد الشعار والعلم الرسميين للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز .

الجدير بالذكر بأن أعمال مؤتمر باكو ستشهد انتخاب رئيس وثلاثة نواب للرئيس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز .

روابط ذات صلة

خسائر مالية كبيرة تلاحق المؤسسة النفطية الليبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. روسيا تنسحب من جزيرة الثعبان بالبحر الأسود

ليبيا تشارك في اعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية

الحشد الشعبي يكمل تأمين أقدم طرق نفط العراق

الاحتلال يصدر 153 قرارا للاعتقال الإداري في يونيو

ايران مستعدة لاستضافة القمة القادمة لدول بحر قزوين

كيف تقيّم العلاقات الإيرانية الروسية؟