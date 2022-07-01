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بالصور.. إطفاء حماة تسيطر على حريق بمستودع للصوف في حي المزارب

بالصور.. إطفاء حماة تسيطر على حريق بمستودع للصوف في حي المزارب
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أخمد عناصر فوج إطفاء حماة حريقاً شب في أحد مستودعات بالات الصوف الخام في حي المزارب في مدينة حماة في سوريا.

العالم - سوريا

وأكد آمر زمرة فوج الإطفاء التي تعاملت مع الحريق مياس غريب في تصريح لـسانا أنه تمت السيطرة على النيران بجهود مضنية بذلتها طواقم الإطفاء من خلال تطويق موقع الحريق وعزل بالات الصوف المحترقة عن نظيراتها السليمة منعاً من امتداد النيران إليها مع ترحيل كميات من الصوف خارج المستودع بالتوازي مع عمليات إخماد النيران.

من جانبه بين صاحب المستودع وردان جدعان بتصريح مماثل أن مساحة المستودع تزيد على 1100 متر مربع ويحوي أكثر من 140 طناً من بالات الصوف أتى الحريق على كميات كبيرة منها جراء شدة النيران مرجحاً أن يكون سبب الحريق ماساً كهربائياً.

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بالصور.. إطفاء حماة تسيطر على حريق بمستودع للصوف في حي المزارب