وزير الثقافه الايراني ينعي والدة الشهيد بابايي 'اليابانية'

العالم - إيران

وتعتبر والدة الشهيد بابايي الوالدة اليابانية الوحيدة لأحد شهداء الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكان ابنها الشهيد يبلغ من العمر 19 عاما حين استشهاده في عام 1983 وهو من الطلبة الجامعيين الذين انضموا الى قوات التعبئة وذهبوا الى جبهات القتال للتصدي لعدوان النظام البعثي المجرم على ايران الاسلامية.

ولدت والدة الشهيد بابايي السيدة "كونيكو يامامورا" في اليابان وهي ابنة عائلة بوذية، وتعرفت على شاب ايراني مسلم عندما كانت في الـ 20 من العمر وتأثرت بشكل عميق بالاخلاق الاسلامية لهذا الشاب المسلم وتشرفت بدخول الدين الاسلامي الحنيف واختارت اسم "سبا " القرآني لنفسها تيمنا بآيات القرآن العظيم.

وهاجرت السيدة يامامورا الى ايران ورزقت بولد اختار نهج الجهاد وذهب الى الجبهات لقتال اعداء الاسلام العظيم ورزقه الباري تعالى الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى.

وأثناء تاسيس الاذاعة الناطقة باليابانية في ايران قامت السيدة يامامورا بأداء دور محوري وأساس في هذه الاذاعة وتعاونت معها بصفة خبير حتى نهاية عمرها المبارك.

وهناك كتاب تم تاليفه عن حياتها تحت اسم "مهاجرة بلاد الشمس" بقلم الكاتب حميد حسام وهو من كتاب ورواة الدفاع المقدس.

وقد نعى وزير الثقافة الايراني محمد مهدي اسماعيلي في بيان رحيل والدة الشهيد اليابانية "كونيكو يامامورا" وقدم العزاء فيه لذويها داعيا العلي الأعلى للفقيدة بعلو الدرجات ولذويها بالصبر والسلوان.

وجاء في بيان وزير الثقافة ان امهات الشهداء الشامخات هن ملائكة السماء في الارض ومن أحضانهن خرج أساطين الفداء والاخلاص والايثار.

واضاف وزير الثقافة الايراني ان السيدة الفقيدة سبا بابايي (كونيكو يامامورا) كانت مترجمة ومن الزميلات المتقاعدات في دائرة الاعلام الخارجي لوزارة الثقافة وقد التحقت اخيرا بابنها الشهيد.