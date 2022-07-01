البنتاغون يكشف عن حجم المساعدة العسكرية لأوكرانيا

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وجاء في التقرير الصادر عن الدائرة الصحفية للوزارة، أن "حجم المساعدة الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية إدارة الرئيس جو بايدن بلغ حوالي 7.6 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية الروسية الخاصة".

وأضاف: "منذ عام 2014، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 8.8 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا".

وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن "دول الناتو تلعب بالنار بتزويدها أوكرانيا بالسلاح".