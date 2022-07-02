الخائف.. يهدد

ورصد برنامج انقلاب الصورة تصريحات وزير حرب الاحتلال بيني غانتس حيث قال:"في هذه الايام يحسن الجيش من خططه لاحتمال شنه حملة عسكرية أو حرباً علی الحدود الشمالية وانا اجزم انه اذا اضطررنا للقيام بحملة عسكرية في لبنان فانها ستكون عظيمة ودقيقة وستدفع ذراع ايران (حزب الله) وكذلك الدولة اللبنانية ثمناً باهضا".

وهدد غانتس بوصول الجيش الاسرائيلي مرة اخری الی صيدا وصور وبيروت.

وقبل غانتس كان رئيس اركان الجيش الصهيوني، أفيف كوخافي كان يتغنی بالتهديد قائلا:"اقول لسكان لبنان: انصحكم بالرحيل ليس فقط في بداية الحرب، بل من بداية التوترات وقبل اطلاق الطلقة الاولی".

فجاء رد وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضی صاعقاً حيث قال في تغريدة:"ان فعلتم هذا فسنغادر لبنان ولكن جنوباً باتجاهكم".

بینما تساءل اخرون عما اذا كان الاحتلال سيتحمل الصواريخ التي سيطلقها حزب الله باتجاههم.