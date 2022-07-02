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شاهد: خروج أهالي مدينة العین الإماراتية إثر الزلزال

السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

خرج أهالي مدينة العين الإماراتية الى الشوارع صباح اليوم، إثر الزلزال ضرب مناطق في جنوب ايران.

العالم - الإمارات

وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، حيث كان الزلزال محسوساً في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير".

وفي السياق كشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي.

يذكر أن 3 زلازل متتالية بقوة 6.1 و 6.1 و 6.3 ريختر ضربت العديد من مناطق محافظة هرمزكان جنوب ايران فجر اليوم السبت.

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