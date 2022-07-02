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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
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لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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استشهاد الأسيرة الفلسطينية سعدية مطر في معتقل الدامون التابع للعدو الإسرائيلي
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يصل دمشق علی رأس وفد رفيع لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين
مجتبى خالدي: طبقا للاوضاع الحالية فانه اذا لم نشهد هزات ارتدادية لن ترتفع ارقام المصابين
مجتبى خالدي: فرق الانقاذ لاتزال تسعف المتضررين وقوات الامداد تقدم الخدمات كي لاتكون هناك اية اصابات وسيتم رفع الانقاض
مجتبى خالدي: تم نقل المصابين الى ميناء لنكه لمعالجتهم وتم احتواء باقي الاضرار لكن هناك احتمال ان نشهد هزات ارتدادية
مجتبى خالدي: الاضرار التي لحقت بالمنطقة جراء الزلازل تركزت في ميناء سايه خوش التي شهدت مساكنها باضرار وتم اسكان المتضررين في مناطق اخرى
الشيخ نعيم قاسم: العمل المقاوم الشعبي يجب أن يكون جزءأ لا يتجزأ من العمل المقاوم المسلح
استشهاد الأسيرة الفلسطينية سعدية مطر في معتقل الدامون التابع للعدو الإسرائيلي
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش
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الیمن
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