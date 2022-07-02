محادثات الغاء الحظر عن ايران.. الكرة في ملعب امريكا

العالم - ايران

رغم كل الضغوط والادعاءات، لم تترك ايران طاولة المفاوضات، بل ستواصل المشاركة بجدية في محادثات الغاء الحظر، بحسب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الذي اكد ان تحلي الولايات المتحدة بالرؤية الواقعية وتقديمها ضمانات مستدامة، سيجعلان نتيجة المحادثات مثمرة.

هذا ما ذهب اليه ايضا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف، بتاكيده في تغريدة على تويتر، على انه بالامكان احياء الاتفاق رغم كل الصعوبات، ولكن شريطة ان تبدي الولايات المتحدة مزيدا من المرونة.

اما الصين فقد شددت وزارة خارجيتها على ضرورة ان تصلح اميركا اخطائها وتبدد القلق الذي يساور ايران، لانها هي من تسببت في المأزق الحالي الذي آلت اليه محادثات الغاء الحظر الرامية لاحياء الاتفاق النووي.

مواقف تكشف، بحسب محللين سياسيين، حقيقة التعنت الاميركي في التعامل مع المطالب الايرانية بالحصول على ضمانات موضوعية يمكن التحقق منها، بشأن رفع الحظر وعدم انتهاك التزاماتها مرة أخرى، وتؤكد ان التصريحات الغربية حول محادثات قطر تاتي في اطار محاولات الحصول على مكاسب اكثر.

اراء اكدتها تغريدة مفوض السياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل حول ضرورة ابرام اتفاق مع ايران في اسرع وقت ممكن. وما نقلته وكالة بلومبيرغ عن دبلوماسيين اوروبيين بشأن احتمال استئناف مفاوضات رفع الحظر في الدوحة مجددا بعد انتهاء جولة الرئيس الاميركي في المنطقة.