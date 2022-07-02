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شاهد.. الاسطورة التي يروجها الاعلام السعودي عن ابن سلمان!

السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج "المحميات" عن جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المكوكية عن استغلال زيارة بايدن للوصول الى العرش، وعن معتقلي الرأي المظلومين في السعودية.

خاص بالعالم

خلال الفترة الماضية طلع ولي العهد من السعودية وقام بجولة على مجموعة من الدول شملت مصر والاردن وتركيا، بالطبع فان كل هذه الزيارات تأتي بعد مرحلة ضبابية بالعلاقات الخارجية السعودية مع كل دول جوارها بالمنطقة.

مرحلة استمرت لسنوات لم يخرج ولي العهد خارج دول مجلس التعاون، ويمكن هذه المرة حاول بن سلمان ان يظهر شيء مختلفاً، وكالعادة كلشي في الاعلام السعودي يعمل اهم حدث بالكون، يعني ان زيارة بن سلمان والتي تعتبر عادية لبعض الدول، اظهرها وكأنها انج از الاناجيز واسطورة الاساطير التي لم يأت مثلها شيء! بأنه يريد عمل شرق اوسط شبيه بأوروبا!

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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