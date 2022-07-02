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أ ف ب: الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو يتهم أوكرانيا بإطلاق صواريخ على بلاده

السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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