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توقيف 'خلية إرهابية' خططت للسطو المسلح في تونس

توقيف 'خلية إرهابية' خططت للسطو المسلح في تونس
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم أمس، توقيف عناصر "خلية تكفيرية" بولاية صفاقس جنوبي البلاد، جراء تخطيطهم للقيام بعملية سطو مسلح على بنك.

العالم - تونس

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وحدة أمنية أعدت كمينا محكما أفضى إلى إيقاف عناصر خلية تضم 3 أشخاص، اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري والجهادي واستباحة أموال غير المسلمين على حد قولهم".

وأوضحت أن المتهمين اعترفوا "باعتزامهم السطو على أحد الفروع البنكية تزامنا مع عملية تزويده بالسيولة".

وأردفت: "أعد الموقوفون مخططا محكما بلغ مراحله الأخيرة من خلال رصد دقيق للهدف، والتقاط صور له وحيازة سلاح ناري (بندقية صيد) لاستغلاله في السيطرة على البنك واحتجاز رهائن، إضافة إلى تعطيل منظومة السلامة والمراقبة".

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي "معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة (رئيس البلاد قيس) سعيّد".

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن متحدث الحرس الوطني (الدرك الوطني) حسام الدين الجبابلي، رصد 148 خلية إرهابية، دون ذكر الفترة التي تم الكشف عن تلك الخلايا فيها.

وأشار إلى أنه "تم بالتنسيق مع دول صديقة إحباط عدة عمليات إرهابية وتخريبية كانت تستهدف دولا مجاورة".

ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس من حين لآخر، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءا من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

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