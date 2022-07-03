العتبة الحسينية تستعد لافتتاح مركز لأمراض الدم والنخاع الشوكي

العالم-العراق

وقال مدير المشروع المهندس سجاد محمد حسن في حديث صحفي، إن "العمل متواصل في مشروع مركز امراض الدم وزراعة النخاع الشوكي والواقع في مركز مدينة كربلاء المقدسة".

وأوضح أن كشف قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة عن موعد افتتاح مشروع طبي في كربلاء المقدسة يعد من المشاريع الطبية والمهمة والرائدة على مستوى العراق.

وأضاف أن "المركز يتألف من (10) طوابق، يضم المختبرات المرجعية لفحص الانسجة، والاحياء المجهرية، والنخاع الشوكي، فضلا عن تخصيص عدد من الطوابق لرقود المرضى، والعلاج الكيميائي للرجال، والنساء، والاطفال، وغرف للعناية المركز (i.c.u)، بالإضافة الى طابق خاص للخدمات".

وبين أن "المشروع ينفذ على ارض تبلغ مساحتها (7000) متر مربع".

وتابع ان "المشروع مزود بأحدث التقنيات والاجهزة الطبية، والمنظومات المتخصصة، كمنظومة الهواء النقي، والصوت، والفيديو، ومنظومة استدعاء المرضى، بالإضافة الى منظومة للغازات الطبية، ومنظومة نقل العينات، ومنظومة (bms)".

ونوه إلى أن "المشروع يعد من المشاريع المهمة في العراق بسبب ندرة هكذا مراكز متخصصة في البلد".

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة، تمكنت من تنفيذ أكثر من (200) مشروع متنوع بعد ترجمة توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على أرض الواقع، حيث تقوم على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لغرض دعم المواطن العراقي وبمختلف القطاعات.