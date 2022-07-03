العراق.. ناشط كردي يكشف معلومات خطيرة عن التوغل التركي

العالم-العراق

وقال الناشط لقمان حسن لوكالة / المعلومة /، إن "المعلومات الدقيقة تشير إلى وجود 78 قاعدة عسكرية داخل إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى قاعدة أخرى في منطقة بعشيقة بمحافظة نينوى"، مبينا أن "التوغل التركي ليس بمثابة تحرك عسكري مستهدف ولوقت قصير أو لهدف معين بل احتلال لضم محافظتي كركوك ونينوى".

وأضاف، أن "أنقرة ومنذ عام 2018 إلى اليوم قامت بتهجير ما يقارب 300 قرية في المناطق الحدودية الفاصلة بينها وبين العراق"، مبينا أن "الأيام القليلة الماضية شهدت نزوح قرية قريبة من جمجمال تتكون من 10 بيوت تخلى 8 عوائل عنها بسبب العدوان التركي".

وأوضح الناشط الكردي أن "هجرة الأهالي من القرى الشمالية وصلت إلى أطراف مدينة كركوك، نتيجة قصف الطائرات التركية وقتل الناس المدنيين الأبرياء بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن".

وتابع حسن قائلا "تركيا تعتبر محافظتي كركوك ونينوى جزءاً من الأراضي التركية وتحاول قبل مجيء عام 2023 وبعد مرور 100 عام على معاهدة لوزان ضم كل هذه الأراضي إليها".

وكان مصدر امني رفيع المستوى قال للوكالة إن "تركيا تواصل خرقها لسيادة العراق عبر توغل قواتها العسكرية داخل الأراضي العراقية بعمق 150 كيلو متر مربع"، مشيرا إلى أن "القصف التركي الأخير كان مصدره طائرات متواجدة داخل الأراضي العراقية".

المصدر: المعلومة