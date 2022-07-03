البرلمان الأوزبكي يوافق على إعلان حالة الطوارئ في كاراكالباكستان

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وأمس، أكد نائب الرئيس الأوزبكي، شيرزود أسدوف، إعلان رئيس البلاد حالة الطوارئ في إقليم كاراكالباكستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، في الفترة من 3 تموز/يوليو إلى 2 آب/أغسطس، "عقب أعمال شغب وقعت هناك".

من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في أوزبكستان، أنّ "تظاهرة غير قانونية خرجت في عاصمة كاراكالباكستان في أوزبكستان بسبب التعديلات التي أدخلت على دستور البلاد".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "النظام العام عاد عقب تدخل قوات الأمن وفض المظاهرة"، وأنّه "تم اعتقال مجموعة من منظمي أعمال الشغب، الذين حاولوا الاستيلاء على سلطات المنطقة من أجل تفريق المجتمع وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في أوزبكستان".

وتقع جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة في شمال غرب أوزبكستان وهي أكبر منطقة في البلاد، وتحتل حوالي 40% من أراضيها وفي التسعينيات من القرن الماضي، تم التوقيع على اتفاقية بشأن دخولها إلى أوزبكستان بصفة جمهورية ذات سيادة مع الحق في الانسحاب على أساس استفتاء ولغتين - كاراكالباك والأوزبكية.

شوكت ميرضيائيف

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