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تسجيل اكثر من 58 تابعا زلزاليا بمنطقة ميناء خمير جنوب ايران

تسجيل اكثر من 58 تابعا زلزاليا بمنطقة ميناء خمير جنوب ايران
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلن أستاذ الجيولوجيا بجامعة هرمزجان مهدي مسعودي عن تسجيل اكثر من 58 تابعا زلزاليا منذ وقوع الزلازل القوية الثلاثة في منطقة ميناء خمير امس السبت.

العالم - ايران

وقال مسعودي ، أستاذ علم الزلازل بجامعة هرمزجان جنوب ايران، في مقابلة مع مراسل وكالة فارس في بندرعباس: منذ وقوع الزلازل القوية الثلاثة فجر السبت في منطقة ميناء خمير والتي مضى عليها 30 ساعة، تم تسجيل أكثر من 58 تابعا زلزاليا.

واضاف: ان التوابع الزلزالية كانت مختلفة القوة وأكبرها كانت بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وأكد هذا الأستاذ بجامعة هرمزجان: ان الدراسات الجيولوجية والصدعية لمنطقة هرمزجان محدودة ونطاق المعلومات غير كافٍ ، لذلك من المتوقع أن تجري المنظمة الجيولوجية المزيد من الدراسات عن كثب في هذه المنطقة.

وقال مسعودي أيضا عن مدة التوابع الزلزالية : في بعض الأحيان قد تستمر التوابع الزلزالية لعدة أسابيع بعد الزلزال الرئيسي ، وبالتالي فإن القضية الأهم هي مراقبة سلامة منازل الناس بعناية.

يذكر ان 3 زلازل قوية بقوة 6.1 و 6.3 و 6.1 ريختر ضربت مناطق في غرب محافظة هرمزجان جنوب ايران فجر السبت، ما اسفرت عن مصرع 5 اشخاص واصابة 88 آخرين.

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