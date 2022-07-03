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تشاهدون الليلة في بانوراما..

ذكرى إسقاط الطائرة المدنية الايرانية، أميركا والإرهاب وحقوق الإنسان..بعد سيطرتها على لوغانيسك، هل توقف روسيا الحرب؟

ذكرى إسقاط الطائرة المدنية الايرانية، أميركا والإرهاب وحقوق الإنسان..بعد سيطرتها على لوغانيسك، هل توقف روسيا الحرب؟
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة إحياء طهران ذكرى كارثة إسقاط طائرة الركاب الإيرانية في الخليج الفارسي بنيران البحرية الأميركية عام1988.

العالم - بانوراما

وكانت الطائرة أقلعت من طهران نحو إمارة دبي بعد توقف في مدينة بندر عباس، إلا أن البارجة الأميركية 'يو اس اس فينسنس' استهدفتها بصاروخين، ما أدى الى استشهاد جميع ركابها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قالت وسائل اعلام روسية إن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بالسيطرة على كامل أراضي مقاطعة لوغانسك شرقي اوكرانيا.

وبسيطرة الجيش الروسي وقوات لوغانسك الشعبية على تلك المدينة تكون موسكو قد اقتربت امثر من تحقيق اهدافها في منطقة الدونباس شرق اوكرانيا،لكن الانظار تتجه الى ما ستكون عليه التطورات العسكرية المرتقبة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. ذكرى إسقاط الطائرة المدنية الايرانية، أميركا والإرهاب وحقوق الإنسان..بعد سيطرتها على لوغانيسك، هل توقف روسيا الحرب؟

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