ذكرى إسقاط الطائرة المدنية الايرانية، أميركا والإرهاب وحقوق الإنسان..بعد سيطرتها على لوغانيسك، هل توقف روسيا الحرب؟

العالم - بانوراما

وكانت الطائرة أقلعت من طهران نحو إمارة دبي بعد توقف في مدينة بندر عباس، إلا أن البارجة الأميركية 'يو اس اس فينسنس' استهدفتها بصاروخين، ما أدى الى استشهاد جميع ركابها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قالت وسائل اعلام روسية إن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بالسيطرة على كامل أراضي مقاطعة لوغانسك شرقي اوكرانيا.

وبسيطرة الجيش الروسي وقوات لوغانسك الشعبية على تلك المدينة تكون موسكو قد اقتربت امثر من تحقيق اهدافها في منطقة الدونباس شرق اوكرانيا،لكن الانظار تتجه الى ما ستكون عليه التطورات العسكرية المرتقبة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.