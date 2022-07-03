الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
١٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتقال 18متهما بتخريب وسرقة مقر مجلس النواب الليبي في طبرق

اعتقال 18متهما بتخريب وسرقة مقر مجلس النواب الليبي في طبرق
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

قال العقيد سامي إدريس نصر، مدير أمن مدينة طبرق الليبية، إنه تم القبض على 18 متهما بالسرقة والتخريب والتدمير لمقر مجلس النواب، بعد الاقتحام الذي تم مساء الجمعة حيث تم إضرام النار في المبنى بالكامل.

العالم - ليبيا

وأكد نصر، في تصريحات لموقع "ليبيا 24" الإخباري، أن التهم التي وجهت للمتهمين ليس التظاهر بل هو الاعتداء على الأملاك العامة.

وذكر أن مبنى مجلس النواب مبنى عام ويخص الدولة والاعتداء عليه وتخريبه يعتبر منافي للقانون ويجب تطبيق القانون على المخالفين.

يشار إلى أن مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق قد تم اقتحامه وتدميره من متظاهرين كانت بدايتهم سلمياً بميدان الشهداء. ثم انتقلوا إلى مقر مجلس النواب واقتحموه واضرموا النار والبعض منهم قام بالتخريب والسرقة للأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها.

وعلق فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، على إضرام المتظاهرون الغاضبون النار في مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق.

وقال المريمي في تصريح صحفي: إن المجلس بإمكانه الانعقاد في أي مدينة ليبية، مؤكدا أن المجلس لديه قاعات عديدة يمكنها استخدامها في طبرق.

ولفت إلى أن المجلس ضد التخريب وأعمال العنف والخروج عن القانون. وأوضح المريمي أن الحرس القائمين على حماية مقر مجلس النواب بطبرق تحلو بالصبر وضبط النفس.

وأشار المريمي إلى أنهم لم يقابلوا المحتجين بالعنف إيمانا منهم بحقهم في التظاهر وتحسين الأوضاع المعيشة وإجراء الانتخابات.

روابط ذات صلة

ليبيا.. إنطلاق مسيرة في طبرق لاستنكار أعمال التخريب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إیران تتوج ببطولات آسیوية في الإسکواش والمصارعة الرومانية

مقتل شخص في حادث طعن بفرنسا

'العمل الإسلامي' البحرانية تعلن شروطها للمشاركة بأي حوار مع السلطات

ممثلون عن جيش الاحتلال يشاركون بمناورات في المغرب

استهداف رتل للاحتلال الامريكي في صلاح الدين العراقية

موسكو: اوكرانيا استهدفت مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك