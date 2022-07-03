اعتقال 18متهما بتخريب وسرقة مقر مجلس النواب الليبي في طبرق

العالم - ليبيا

وأكد نصر، في تصريحات لموقع "ليبيا 24" الإخباري، أن التهم التي وجهت للمتهمين ليس التظاهر بل هو الاعتداء على الأملاك العامة.

وذكر أن مبنى مجلس النواب مبنى عام ويخص الدولة والاعتداء عليه وتخريبه يعتبر منافي للقانون ويجب تطبيق القانون على المخالفين.

يشار إلى أن مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق قد تم اقتحامه وتدميره من متظاهرين كانت بدايتهم سلمياً بميدان الشهداء. ثم انتقلوا إلى مقر مجلس النواب واقتحموه واضرموا النار والبعض منهم قام بالتخريب والسرقة للأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها.

وعلق فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، على إضرام المتظاهرون الغاضبون النار في مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق.

وقال المريمي في تصريح صحفي: إن المجلس بإمكانه الانعقاد في أي مدينة ليبية، مؤكدا أن المجلس لديه قاعات عديدة يمكنها استخدامها في طبرق.

ولفت إلى أن المجلس ضد التخريب وأعمال العنف والخروج عن القانون. وأوضح المريمي أن الحرس القائمين على حماية مقر مجلس النواب بطبرق تحلو بالصبر وضبط النفس.

وأشار المريمي إلى أنهم لم يقابلوا المحتجين بالعنف إيمانا منهم بحقهم في التظاهر وتحسين الأوضاع المعيشة وإجراء الانتخابات.