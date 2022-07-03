وزير خارجية لبنان يتوقع التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود في سبتمبر القادم

العالم ـ لبنان

وفي اتصال هاتفي ببرنامج “نهاركم سعيد” على قناة “lbci” اللبنانية، أشار عبد الله بو حبيب إلى أن “المعلومات الواردة من الأمريكيين والأمم المتحدة تقول إن هناك تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية”.

وحول الاجتماعات على مستوى وزراء خارجية الدول العربية والممثلين عنهم، قال بو حبيب: “لم تقاطع أي دولة عربية المشاورات التي حصلت في بيروت في الأيام الماضية”، موضحا أن “بعض الوزراء انشغلوا وكل الدول تمثلت في هذا اللقاء”.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني: “نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ونتمنى أن يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر، لكن الأمر يتطلب إجماعا عربيا”.