فنلندا تفكر بإنشاء قاعدة للناتو بمحاذاة الحدود الروسية

العالم- اوروبا

وذكرت وكالة "Yle" الفنلندية نقلا عن رئيس بلدية مدينة لابينرانتا، كيمو يارفا، أن السلطات المحلية تفكر بإنشاء قاعدة عسكرية للناتو في المنطقة الجنوبية من جزيرة "كاريليا".

وقال رئيس البلدية للوكالة: "سمعت أن هناك أفكارا بشأن المطار ويمكن استخدامه إذا رغبت قوات الدفاع في ذلك ولا يمكنني قول أي شيء عن نشر قوات الدفاع والوحدات العسكرية لست خبيرا".

وأضاف قائلا: "من المؤكد أن انضمام فنلندا إلى الناتو سيعطي الأمل لجنوب الكاريليا على وجه الخصوص ويمكن للعضوية في التحالف أن تخلق إحساسًا بالأمن والثقة عند المحليين.

وتعتبر جزر كاريليا الجنوبية هي إحدى مناطق فنلندا التي تحد روسيا.

وفي خطوة وصفها المراقبون بـ"المفاجئة وغير المتوقعة"، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وبالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".