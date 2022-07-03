الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
١٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

فنلندا تفكر بإنشاء قاعدة للناتو بمحاذاة الحدود الروسية

فنلندا تفكر بإنشاء قاعدة للناتو بمحاذاة الحدود الروسية
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام فنلندية أن سلطات البلاد بدأت التفكير بإنشاء قاعدة عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" على أراضٍ محاذية لروسيا.

العالم- اوروبا

وذكرت وكالة "Yle" الفنلندية نقلا عن رئيس بلدية مدينة لابينرانتا، كيمو يارفا، أن السلطات المحلية تفكر بإنشاء قاعدة عسكرية للناتو في المنطقة الجنوبية من جزيرة "كاريليا".

وقال رئيس البلدية للوكالة: "سمعت أن هناك أفكارا بشأن المطار ويمكن استخدامه إذا رغبت قوات الدفاع في ذلك ولا يمكنني قول أي شيء عن نشر قوات الدفاع والوحدات العسكرية لست خبيرا".

وأضاف قائلا: "من المؤكد أن انضمام فنلندا إلى الناتو سيعطي الأمل لجنوب الكاريليا على وجه الخصوص ويمكن للعضوية في التحالف أن تخلق إحساسًا بالأمن والثقة عند المحليين.

وتعتبر جزر كاريليا الجنوبية هي إحدى مناطق فنلندا التي تحد روسيا.

وفي خطوة وصفها المراقبون بـ"المفاجئة وغير المتوقعة"، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وبالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".

تصنيف :

روابط ذات صلة

بوتين: روسيا سترد بالمثل إذا أقام حلف الأطلسي بنية تحتية في فنلندا والسويد

أمين عام الناتو: الصين تحدي لأمن وقيم "الناتو"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إیران تتوج ببطولات آسیوية في الإسکواش والمصارعة الرومانية

مقتل شخص في حادث طعن بفرنسا

'العمل الإسلامي' البحرانية تعلن شروطها للمشاركة بأي حوار مع السلطات

ممثلون عن جيش الاحتلال يشاركون بمناورات في المغرب

استهداف رتل للاحتلال الامريكي في صلاح الدين العراقية

موسكو: اوكرانيا استهدفت مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك