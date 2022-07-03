إیران تتوج ببطولات آسیوية في الإسکواش والمصارعة الرومانية

العالم - إيران



وتمكن المنتخب الوطني الإیراني للإسكواش في منافسات غرب آسیا، بفوزه الحاسم على قطر والكويت والعراق وتتّوج بطلة منافسات غرب آسیا للإسکواش.

وإنطلقت اﻟﺪورة اﻟرابعة ﻟمنافسات بطولة غرب آسيا للإسكواش في الفترة من 28 یونیو واستمر حتی 3 یولیو في ملعب "إنقلاب" بالعاصمة طهران بمشارکة قطر، والکویت، والعراق وإیران.

وعلى صعيد متصل توج المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية للأشبال ببطولة آسيا للأشبال (تحت 15 عاما) في نسختها الأولى التي جرت منافساتها في العاصمة البحرينية المنامة.

وحصدت إيران 10 ميداليات مختلفة؛ 4 ذهبية و3 فضية و3 برونزية.

وتقلد الذهب كل من حسن میرآقائي في وزن 44 كغم وأمیر مهدي سعیدي في وزن 57 كغم وعلي رضا محمد حسیني في وزن 62 كغم ومحمد مهدي درخشان في وزن 85 كغم، فيما نال الفضية كل من محمد حسین رحیم ‌آبادي في وزن 38 كغم وعرفان بخت ‌آور في وزن 41 كغم وإیمان حسیني في وزن 48 كغم، وحصل على البرونزية كل من أمیرعلي حیدري في وزن 52 كغم وعمادرضا محسن‌ نجاد في وزن 68 كغم وعلي میکائیلي في وزن 75 كغم.

وحلت إيران في الصدارة بالترتيب الفرقي لتتوج بالبطولة برصيد 205 نقاط وجاءت كازاخستان في مركز الوصافة برصيد 192 نقطة والهند في المركز الثالث برصيد 172 نقطة.