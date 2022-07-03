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رئيس أوزبكستان يزور نوكوس مجددا

رئيس أوزبكستان يزور نوكوس مجددا
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

قال شيرزود أسدوف المتحدث باسم رئاسة أوزبكستان، إن رئيس الدولة شوكت ميرضيائيف، وصل اليوم الأحد مرة أخرى إلى عاصمة جمهورية كاراكالباكستان ذاتية الحكم، مدينة نوكوس.

العالم- آسيا والباسفيك

وأشار أسدوف إلى أن الوضع في هذه المنطقة، حيث اندلعت أعمال شغب قبل يومين بسبب تعديلات على دستور البلاد، بات مستقرا.

وكتب أسدوف على قناته في تيليغرام: "الرئيس .. موجود في مدينة نوكوس التابعة لجمهورية كاراكالباكستان".

ووفقا له، عقد رئيس الدولة هذا الصباح مؤتمرا بالفيديو مع جميع مناطق كاراكالباكستان.

وأضاف أسدوف: "قام رؤساء المناطق وكذلك رؤساء هيئات حماية القانون في هذه المناطق بإبلاغ رئيس الدولة بالتدابير المتخذة لضمان سلامة المواطنين، وتعزيز القانون والنظام.

وتمت الإشارة إلى أن الوضع هناك، استقر بعد كلمة رئيس الدولة أمس وعاد الى طبيعته".

وسبق أن زار ميرضيائيف، مدينة نوكوس يوم السبت بعد أعمال شغب في المدينة يوم الجمعة. خلال الزيارة، اقترح رئيس الدولة الإبقاء على البند الخاص بسيادة كاراكالباكستان في دستور البلاد.

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