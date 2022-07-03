الشرطة الأوروبية تؤكد مداهمة مقرات فريق نجل ملك البحرين للدراجات

العالم-البحرين

لفتت يوروبول إلى أن التحقيق الجاري مع فريق “البحرين فيكتوريوس” يركز على “استخدام المواد المحظورة في سباقات الدراجات” ، بينما كشفت يوروجست أن “412 كبسولة ذات محتوى بني غير محدد و 67 كبسولة ذات محتوى أبيض غير محدد” تم العثور عليها خلال فترة البحث في وقت سابق من هذا الأسبوع في سلوفينيا.

وداهمت سلطات إنفاذ القانون الدنماركية فندق البحرين فيكتوريوس في كوبنهاغن عشية سباق فرنسا للدراجات ، في حين أجرت الشرطة عمليات تفتيش لمنازل الركاب والعاملين في بلجيكا وإسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأكدت يوروبول في بيان الجمعة أنه تم الاستيلاء على أجهزة إلكترونية خلال المداهمات ونشرت صورا تظهر ضبط الأدوية.

جاء بيان اليوروبول بعد تأكيد سابق من مكتب المدعي العام في مرسيليا أنه تم تفتيش منازل “المدير وثلاثة ركاب وطبيب” من بحرين فيكتوريوس, ويخضع مقر البحرين فيكتوريوس للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في مرسيليا منذ يوليو الماضي ، عندما تمت مداهمة فندقهم خلال جولة 2021.

وجاء في البيان: “نفذت سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا إجراءات منسقة ضد استخدام المواد المحظورة في سباقات الدراجات”.

ومن جانبها زعمت شركة البحرين فيكتوريوس التي يملكها “نصور المعجزة” أن المداهمات كانت “تهدف إلى الإضرار بسمعة الفريق عن قصد”.