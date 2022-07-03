الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الشرطة الأوروبية تؤكد مداهمة مقرات فريق نجل ملك البحرين للدراجات

الشرطة الأوروبية تؤكد مداهمة مقرات فريق نجل ملك البحرين للدراجات
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أكدت الشرطة الأوروبية” يوروبول” أن مداهمة مقر سكن أعضاء فريق نجل حاكم البحرين ناصر الخليفية للدراجات في كوبنهاغن جاء بحثا عن مواد محظورة.

العالم-البحرين

لفتت يوروبول إلى أن التحقيق الجاري مع فريق “البحرين فيكتوريوس” يركز على “استخدام المواد المحظورة في سباقات الدراجات” ، بينما كشفت يوروجست أن “412 كبسولة ذات محتوى بني غير محدد و 67 كبسولة ذات محتوى أبيض غير محدد” تم العثور عليها خلال فترة البحث في وقت سابق من هذا الأسبوع في سلوفينيا.

وداهمت سلطات إنفاذ القانون الدنماركية فندق البحرين فيكتوريوس في كوبنهاغن عشية سباق فرنسا للدراجات ، في حين أجرت الشرطة عمليات تفتيش لمنازل الركاب والعاملين في بلجيكا وإسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأكدت يوروبول في بيان الجمعة أنه تم الاستيلاء على أجهزة إلكترونية خلال المداهمات ونشرت صورا تظهر ضبط الأدوية.

جاء بيان اليوروبول بعد تأكيد سابق من مكتب المدعي العام في مرسيليا أنه تم تفتيش منازل “المدير وثلاثة ركاب وطبيب” من بحرين فيكتوريوس, ويخضع مقر البحرين فيكتوريوس للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في مرسيليا منذ يوليو الماضي ، عندما تمت مداهمة فندقهم خلال جولة 2021.

وجاء في البيان: “نفذت سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا إجراءات منسقة ضد استخدام المواد المحظورة في سباقات الدراجات”.

ومن جانبها زعمت شركة البحرين فيكتوريوس التي يملكها “نصور المعجزة” أن المداهمات كانت “تهدف إلى الإضرار بسمعة الفريق عن قصد”.

روابط ذات صلة

فضيحة نجل حاكم البحرين..الشرطة الدنماركية تداهم مقر إقامة فريقه للدراجات

هتافات "يسقط حمد" تتردد أصداؤها مرة أخرى في بلدات بحرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجدداً .. ظاهرة اختطاف الفتيات تعود إلى مدينة عدن

شاهد بالفيديو.. مستشفی ايرانية في مكة هي الافضل بين مستشفيات الدول

إنتهاء عمليات تفويج الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة

نائب عن ديالى: سنسكت أي طرف ينادي بإخراج الحشد الشعبي وعودة 'داعش'

محمد رعد: المقاومة خطر وجودي على كيان العدو الإسرائيلي

وزير العدل التركي: سنطلب مجددا من السويد وفنلندا "تسليم الإرهابيين"