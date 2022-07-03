إصابات في حادث إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن

العالم- حوادث

قالت الشرطة الدنماركية إن إصابات وقعت جراء إطلاق نار داخل مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن.

وأكدت أنها اعتقلت مشتبها به على صلة بالحادث.

وأضافت شرطة كوبنهاغن على تويتر قائلة:"أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق فيلدز في منطقة أماه، الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وتابعت :"نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص".

وطالبت الشرطة الأشخاص المتواجدين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.