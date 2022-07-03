كانبيرا تعلن عقوبات ضد مسؤولين روس وحظر استيراد الذهب الروسي

العالم- آسيا والباسفيك

وأفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس الوزراء الأسترالي، الذي يجري زيارته الأولى إلى كييف، أعلن أن أستراليا ستطبق عقوبات، وحظر سفر على 16 وزيرا روسيا إضافيا وتحظر استيراد الذهب الروسي".



وفي أيار/ مايو الماضي، فرضت السلطات الأسترالية عقوبات على عدد من الصحفيين وموظفي الخدمة المدنية الروسية، من بينهم المدير العام لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" وعدد من الصحفيين والإعلاميين الروس، منهم المدير العام لشبكة (آر تي) أليكسي نيكولوف، وعلى القائم بأعمال وزير الطوارئ في روسيا، ألكسندر تشوبريان. كما تضمنت القائمة النائبين السابقين في برلمان أوكرانيا، إيليا كيفا، وتاراس كوزاك.

ووفقا لتلك الإجراءات، فقد تم إدراج 812 فردا و47 كيانا ووكالة روسية حتى الآن في قائمة العقوبات الأسترالية.

وأطلقت روسيا في شباط/فبراير الماضي عمليتها العسكرية جنوب شرقي أوكرانيا حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وردا غلى ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية.