الاحتلال يعترف: حماس تخترق هواتف عشرات الجنود الإسرائيليين

العالم ـ الاحتلال

وذكرت القناة "12" العبرية أن عناصر من وحدة القرصنة الإلكترونية التابعين لحركة حماس اخترقوا هواتف عشرات جنود الاحتلال، بعد تقمصهم شخصيات فتيات إسرائيليات عبر مواقع التواصل ومن ثم إرسال رابط لتطبيق ألعاب طوّره فنيون من حماس ليكون عبارة عن حصان طروادة يسيطر على الهواتف الذكية حال فتحه.

وجاء على لسان ضابطة في تشكيل أمن المعلومات التابع لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الملقبة "ع" أن حماس طورت تطبيقاً يبدو طبيعيًّا للوهلة الأولى، ولكن عناصر من الحركة يعملون عبر بروفايلات مزورة لفتيات على إقناع جنود في الجيش بتنزيل التطبيق على هواتفهم.

وتحدثت "ع" عن أنه وإلى جانب عمليات إحباط الاختراقات التي نفذها الشاباك فقد سجلت حماس نجاحات عبر اختراق هواتف عدد من الجنود عبر التطبيق المذكور.

في حين عملت الحسابات المزورة عبر مجموعات على تلجرام وشبكات التواصل، وتم الحديث مع الجنود حول عدة مسائل مشتركة وتعارف، حيث تمكن عناصر حماس من الإيقاع بعدد من الجنود عبر حسابات مزورة.

يشار إلى أن هذه العملية ليست الأولى التي تنجح فيها حركة حماس في اختراق هواتف ضباط وجنود إسرائيليين.

وخلال السنوات الأخيرة كشف الاحتلال عن مساعٍ كبيرة بذلتها الحركة وجناحها العسكري في اختراق مئات الهواتف النقالة لضباط وجنود، والحصول على تسجيلات فيديو وصور لمواقع وقواعد عسكرية.