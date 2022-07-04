شاهد.. حناجر براعم البصرة العراقية تصدح بنشيد "تحية أيها القائد"

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حاملين شوقهم للقائد المنتظر ومرددين هتاف التلبية للغائب عن العيون والحاضر في القلوب الامام صاحب العصر والزمان -عجل الله تعالى فرجه الشريف-.

المئات من الفتيان، والفتيات مع اسرهم يرسمون لوحة الولاء عبر نشيد ذاع صيته في الاونة الاخيرة، والذي سمي "تحية "للقائد"، في تجمع مهدوي كبير احتضنته مدينة البصرة جنوبي العراق.

وقال رئيس مركز الجنوب الاسلامي في العراق الشيخ رعد الباهلي: "جماهير بمشاعرها واحاسيسها، وبعواطفها عبرت عن حبها وعشقها، لاهل البيت عليهم السلام وبالاخص للامام المهدي - عجل الله فرجه الشريف-".

وقالت ميامين احمد وهي احدى المشاركة: "هذه النشاطات تسلحنا وتحصصنا من الافكار الهدامة، والنشاطات والثقافات الغربية الدخيلة".

البراعم المشاركة في الفعالية صدحت حناجرها بالبيعة، والوفاء لتعبر ببراءة الطفولة عن شوقها للقاء القائد الموعود عجل الله فرجه الشريف.

وقال محمد باقر وهو برعم مشارک: "نحن جئنا اليوم لنجدد العهد مع صاحب العصر والزمان، وايضا لنجدد العهد مع الشهيدين الفريق القائد قاسم سليماني، وابو مهدي المهندس، واقول لهم إن شاء الله سائرون على هذا الطريق".

وقالت زينب على وهي احدى البراعم المشاركة: "سنحارب ونقاوم لنصرة الامام عجل الله فرجه الشريف، وسنكون من اعوانه والقائمين، معه لنصرته والجهاد معه".

ويأتي النشيد الذي لاقى تفاعلاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع في العراق، والبلدان العربية، والاسلامية في وقت يواجه المسلمون تحديات كبيرة ابرزها التصدي للثقافات الغربية الدخيلة.

"سلام للقائد" نشيد الحب، والشوق والتحية، من جيل ثوري جديد لصاحب العصر والزمان - عجل الله فرجه الشريف - نشد وردد حروفه كل عاشق للاسلام المحمدي الاصيل.

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