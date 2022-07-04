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نائب روسي يدعو إلى إعلان اميركا دولة إرهابية

نائب روسي يدعو إلى إعلان اميركا دولة إرهابية
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

دعا نائب مجلس الدوما الروسي عن حزب "روسيا الموحدة"، أوليغ موروزوف، إلى اعتبار اميركا دولة إرهابية.

العالم - روسيا

وشدد موروزوف في حديث لوكالة "سبوتنيك" على ضرورة المطالبة بعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي لإعلان الولايات المتحدة دولة إرهابية.

وكان مراسلو "سبوتنيك" قد كشفوا أن القمرا الصناعي "GeoEye-1" التابع لشركة Maxar الأمريكية، قام بتصوير مدينة بلغورود الروسية قبل 3 أيام من تعرضها لقصف صاروخي من قبل القوات الأوكرانية.

وقال موروزوف إن قيام الولايات المتحدة بتسليم المعلومات التي استخدمت للقصف على المدينة الروسية إلى أوكرانيا يعني المشاركة في العدوان ضد روسيا والقيام بالعمل الإرهابي.

وبالنسبة لأوكرانيا يرى النائب أنه من الضروري تحويل أقوال قادة روسيا بشأن ضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا إلى أفعال.

وأطلقت القوات الأوكرانية في ليل 3 يوليو الجاري 3 صواريخ من طراز "توتشكا أو" على مدينة بلغورود. ودمرها الدفاع الجوي الروسي في الجو، ولكن حطام أحدها ألحق أضرارا بدور سكنية في المدينة، وقتل 4 أشخاص.

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