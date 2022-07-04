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ضحك هاريس يثير استياء أمريكيين

ضحك هاريس يثير استياء أمريكيين
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

رد مشاهدو قناة "فوكس" التلفزيونية الأمريكية بتعليقات ساخرة وغاضبة على ضحك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال مناقشة مشكلة أسعار البنزين في البلاد.

العالم - الامريكيتان

وخلال مشاركتها في فعالية اجتماعية في مدينة نيو أورلينز الأحد ضحكت هاريس عندما سئلت عن أسعار الوقود القياسية. وقال أحد المشاركين في الحدث مازحا إنه رأى قبل أيام "ميما" في الإنترنت حول كيفية صنع البنزين في المنزل. وأجابت هاريس "لا تفعلوا ذلك"، ثم ضحكت.

وأثار رد الفعل هذا لثاني أكبر مسؤول في الدولة على مشكلة الوقود انتقادات أمريكيين.

وكتب Dave Cancel "بحق الجحيم، لماذا تعتقد هي أن كل شيء مضحك للغاية.. طبعا، ليس عليها أن تدفع مقابل أي شيء، فهناك أموال دافعي الضرائب".

وأضاف Bob S: "بصراحة، ضحكت لأنها غبية ببساطة".

وكتبت SarahLeann: "يا إلهي، لقد نسيت أمرها تماما ... يبدو كأنه ليس لدينا نائب رئيس على الإطلاق"، فيما اعتبر Understated "أنه لأمر مدهش أن ندفع لها ولأشخاص مثلها".

وكتب sean mcdougal: "ليس عليهم حتى قيادة السيارة عندما يكونوا في مناصبهم، فما الذي يجعلهم يهتمون بكم ندفع؟ هذا هو الشر المطلق".

وحذر sptrader بقوله: "لا بأس، سنضحك جميعا في نوفمبر (بعد الانتخابات النصفية في الكونغرس) عندما سيصطف جميع الديمقراطيين في طابور للحصول على إعانات البطالة وسيتعين عليهم دفع خمسة دولارات للغالون".

ووصل سعر البنزين في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز في يونيو 5 دولارات للغالون الواحد.

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ضحك هاريس يثير استياء أمريكيين

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