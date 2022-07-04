ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

العالم - اوروبا

ووفقا لبيانات بورصة لندن فقد صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 7.4% إلى 1715 دولار لكل ألف متر.

وفي مطلع مارس 2022، سجلت أسعار الغاز في أوروبا 4 مرات متتالية مستويات تاريخية، وجاء ذلك بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، ففي 7 مارس الماضي سجلت أسعار الغاز 2560.7 دولار لكل ألف متر مكعب.

وعقب ذلك تراجعت الأسعار وفي 6 يونيو 2022، لأول مرة في 3 أشهر، انخفضت أسعار الغاز إلى أقل من 900 دولار لكل ألف متر مكعب.

ومنذ منتصف يونيو الماضي، عادت أسعار الغاز في أوروبا للارتفاع مرة أخرى في ظل انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، بسبب عراقيل نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

المصدر: نوفوستي