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استحداث قاعدة عسكرية إماراتية – إسرائيلية في سقطرى

استحداث قاعدة عسكرية إماراتية – إسرائيلية في سقطرى
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام جنوبية عن وصول دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية الإماراتية إلى أرخبيل سقطرى اليمنية.

العالم- اليمن

وقالت المصادر لوسائل الإعلام إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإماراتي هبطت في مطار حديبو مركز المحافظة، وعلى متنها ضباط إماراتيون يرافقهم عسكريون إسرائيليون، في رحلة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وأضافت أن غالبية الضباط الواصلين مهندسون انشاءات عسكرية وتأتي زيارتهم ضمن ترتيبات لاستحداث قاعدة إماراتية – إسرائيلية في مدينة حديبو.

وكانت رحلة مماثلة وصلت، الخميس الماضي، إلى مطار حديبو وعلى متنها جنود وعتاد عسكري إماراتي – إسرائيلي، وذلك بعد أقل من أسبوع على نشر قوات إسرائيلية رادارات وأجهزة استخباراتية في الجزيرة، ضمن مخطط لتعزيز السيطرة على طرق الملاحة البحرية التي تشرف عليها الجزيرة الاستراتيجية.

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