روسيا تعتزم بناء نظام السيادة التكنولوجية

العالم - روسيا

وجاءت تصريحات ميشوستين خلال جلسة عامة ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الروسية "انوبروم" الذي أكد فيه أنه من أجل مواصلة تطوير مجالات التصنيع في البلاد".

واعتبر ميشوستين أنه لتعزيز صناعات التكنولوجيا الفائقة، هناك ضرورة ملحة لتشكيل تشكيل نظام سيادي جديد للتكنولوجيا وأساليب عمل جديدة".

ويعقد معرض "إنوبروم"، في يكاترينبرغ سنويا منذ عام 2010، ويركز برنامج الأعمال للمعرض هذا العام على الفرص التي يمكن افتتاحها في أسواق جديدة، كما تعد كازاخستان هذا العام دولة شريكة للمعرض، في حين تم الإعلان عن مشاركة أكثر من 600 شركة عالمية، فيما ينتظر مشاركة وفود رسمية من 25 دولة حول العالم.