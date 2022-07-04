ما وراء الارباك الاسرائيلي بعد رؤية مسيرات حزب الله فوق حقل كاريش؟

خاص بالعالم

واكد النائب الاسبق في البرلمان اللبنان الدكتور نزيه منصور في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية" انه منذ وجه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انذاراً للعدو الاسرائيلي، من أن اي عمل يصار به في المناطق المتنازع عليها سيتخذ موقفاً واضحاً. وان هذا الامر لن يمر دون عقاب لو استمر العدو بالتعدي على حقوق لبنان النفطية والغازية في المياه الاقليمية.

واوضح منصور، ان كيان الاحتلال في البداية لم يأخذ الامر بمحمل الجدية الى ان قامت المقاومة بتسيير مسيرات فوق حقل كاريش عندها وقع الارتباك في الاوساط السياسية وهذا ما عكسته التلفزة العبرية. مشيراً الى ان رسائل المقاومة كانت تضم معادلتين، اما ان تطلق صاروخاً مباشرة الى المناطق التي تتواجد فيها السفينة اليونانية كرسالة انذار، واما ارسال المسيرات، واعتبر ان ارسال المسيرات كانت هي البداية.



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https://www.alalam.ir/news/6253338