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تعاون عراقي اميركي لاسترداد اموال العراق المهربة

تعاون عراقي اميركي لاسترداد اموال العراق المهربة
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس العراقي "برهم صالح" والسيناتور الأمريكي "ليندسي غراهام"، الاثنين، التعاون بمكافحة آفة الفساد والمساعدة لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.

العالم - العراق

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين 4 تموز 2022، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للتفاهمات والمصالح المشتركة".

وأضافت أنه "تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل والتنسيق لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة، والتعاون في مواجهة التقلبات الاقتصادية ومكافحة آفة الفساد المالي والإداري والمساعدة لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، إلى جانب التعاون في مجابهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة".

وجرى في اللقاء بحسب البيان "بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وأكّد الرئيس برهم صالح على "أهمية تخفيف حدة توترات المنطقة ونزع فتيل الأزمات عبر الحوار وإنهاء الملاذات الإرهابية"، لافتاً إلى أن "أهمية العراق في المنطقة باعتباره محوراً أساسياً لأمن واستقرار كل المنطقة.

من جانبه، أكد السيناتور ليندسي غراهام، "التزام الولايات المتحدة بدعم أمن واستقرار العراق، وإقامة علاقات وثيقة بمختلف المجالات"، مشيراً إلى "أهمية العراق في المنطقة ودوره الفاعل في إرساء الأمن والاستقرار".

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